Freund des Opfers wird mit Haftbefehl gesucht : Gabby Petito wurde laut US-Gerichtsmedizin erwürgt

Eine Gedenkstätte für Gabby Petito in der Nähe des Rathauses von North Port, Florida. Foto: AFP/Octavio Jones

Los Angeles Der Fall der nach einem Roadtrip in den USA tot aufgefundene Gabby Petito sorgte in der ganzen Welt für Aufsehen. Nun hat die Gerichtsmedizin die Todesursache feststellen können.

„Die Todesursache ist Strangulation“, sagte Brent Blue, Gerichtsmediziner des Bezirks Teton im US-Bundesstaat Wyoming, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Petitos Leiche habe demnach drei bis vier Wochen in der Wildnis gelegen, bevor sie Mitte September gefunden wurde.

Die 22-Jährige war während einer Reise mit ihrem Freund quer durch die USA verschwunden. Ihre Leiche wurde schließlich in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming entdeckt. Die Gerichtsmedizin hatte bereits festgestellt, dass Petito Opfer eines Tötungsdelikts wurde, die genaue Todesursache wurde erst jetzt öffentlich gemacht.

Nach ihrem Freund Brian Laudrie wird per Haftbefehl gesucht. Der Fall bewegt die USA seit Wochen und sorgte auch international für Schlagzeilen. Petito und Laundrie, die gemeinsam in North Port in Florida lebten, waren im Juli mit einem zum Wohnmobil umgebauten Lieferwagen zu einer Reise durch die USA aufgebrochen.