Am 24. Mai 2022 hat ein 18-Jähriger die Robb Elementary School in Uvalde gestürmt und mit einem Sturmgewehr um sich geschossen. Er tötete 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Der Angreifer wurde schließlich von Polizisten getötet. Die Menschen in der texanischen Kleinstadt sind erschüttert und trauern. Am 31. Mai ist das erste der 21 Opfer beerdigt worden. Ein Überblick.

Sechs Sargträger in Hemden und Handschuhen in Weiß trugen den kleinen Sarg mit Amerie Jo Garza (10) in die katholische Herz-Jesu-Kirche. Ordner wiesen etliche Nachzügler ab, als es im Gotteshaus zu voll wurde.