Medizinisches Wunder : 73-jährige Frau in Indien gebärt Zwillinge

Medizinisches Personal steht in der Ahalya IVF Klinik an den Zwillingen, die eine 73-jährige Frau in Indien zur Welt gebracht hat. Foto: dpa/-

Neu Delhi Eine 73 Jahre alte Frau in Indien hat nach Klinikangaben Zwillinge geboren haben. Erramatti Mangayamma wurde durch künstliche Befruchtung schwanger. Der Vater ist ihr 80-Jähriger Ehemann.

Das sagte ihr behandelnder Arzt Umashankar Sanakkayala von der Ahalya IVF Klinik in der südindischen Stadt Guntur der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Nach der Geburt per Kaiserschnitt am Donnerstag gehe es der Mutter und ihren beiden Töchtern gut. „Ich bin sehr glücklich“, sagte die neue Mutter laut der indischen Nachrichtenagentur IANS. Für ihren Arzt ist klar: „Es ist ein medizinisches Wunder - eine Errungenschaft der modernen Medizin.“