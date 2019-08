40.000 Menschen erwartet : Militärstützpunkt Area 51 bereitet sich auf Massenansturm vor

Ein Alien-Graffiti neben einer Straße in der Nähe der „Area 51“. Archivfoto. Foto: AP/John Locher

Las Vegas Für den 20. September wurde im Internet zur Erstürmung der mysteriösen Area 51 in Nevada aufgerufen. Das US-Militärgelände selbst ist streng abgeriegelt – aber in der Gegend rundherum werden Zehntausende erwartet.

Ein Internet-Aufruf zur Erstürmung des von Legenden umrankten US-Militärstützpunkts Area 51 schürt in dem abgelegenen Teil von Nevada Sorgen vor einem Massenansturm. Der Sheriff des dortigen Bezirks Lincoln County, Kerry Lee, sagte am Dienstag, er treffe sich mit Katastrophenschutz- und Krisenbeauftragten des US-Staates. Die örtlichen Behörden haben bereits eine Notstandserklärung vorbereitet, um möglichst rasch reagieren und staatliche Hilfe anfordern zu können, sollte die Lage außer Kontrolle geraten.

Auslöser war eine Scherz-Einladung auf Facebook zur Erstürmung des streng geheimen Testgeländes aus dem Kalten Krieg, für die sich Hunderttausende interessierten oder zusagten. Passieren soll das Ganze am 20. September um 3 Uhr morgens. Die Area 51 gilt unter vielen Verschwörungstheoretikerin als Ort, an dem das US-Militär an Aliens und deren Fluggeräten forscht, die auf der Erde abgestürzt sein sollen.