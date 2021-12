Von Fischer an Land gebracht : Madagaskars Polizeichef schwimmt nach Hubschrauber-Absturz zwölf Stunden im Indischen Ozean

Der Polizeichef von Madagaskar Serge Gelle wird medizinisch versorgt. Foto: AFP/GAELLE BORGIA

Antananarivo Serge Gellé und der Luftwaffenmechaniker Jimmy Laitsara haben eine Odyssee überlebt. Sie waren ausgeflogen, um die Unglücksstelle einer Schiffshavarie zu besichtigen – dann stürzte ihr Helikopter ab. Nach zwölf Stunden wurden sie im Indischen Ozean gerettet.

Nach dem Absturz ihres Hubschraubers ins Meer haben sich der Polizeichef von Madagaskar und ein Mechaniker der Luftwaffe des südostafrikanischen Inselstaats auf einer zwölfstündigen Odyssee schwimmend in Sicherheit gebracht. Der 57-jährige Staatssekretär für die Gendarmerie, Serge Gellé, wurde von einem Fischer in einem Kanu im Wasser des Indischen Ozeans entdeckt und an Land gebracht, wie Behördenvertreter berichteten. Der Luftwaffenmechaniker Jimmy Laitsara rettete sich ebenfalls schwimmend an den Strand von Mahambo.

„Ich bin noch nicht an der Reihe, zu sterben, Gott sei Dank“, sagte Gellé in einem Video, das das Verteidigungsministerium Madagaskars auf Twitter veröffentlichte. Es gehe ihm gut, ihm sei nur kalt. „Aber ich bin traurig, weil ich nicht weiß, ob meine Freunde am Leben sind“, sagte Gellé, dessen Hände von der langen Zeit im Wasser aufgedunsen waren.

Es seien vier Menschen an Bord des Hubschraubers gewesen, er habe hinter dem Piloten gesessen, erzählte Gellé über den Absturz am Montagabend. Der Pilot und ein weiterer Passagier wurden noch vermisst. Weil er keine Rettungsweste gehabt habe, habe er seinen Sitz gelöst und als Boje genutzt, sagte Gellé. Er sei ruhig geblieben und habe alle schweren Gegenstände, etwa seine Stiefel und seinen Gürtel, abgenommen. „Ich habe alles getan, um am Leben zu bleiben“, sagte Gellé, der bei dem Crash sein Mobiltelefon verlor und nach eigenen Angaben erwartete, innerhalb von 24 Stunden wieder seine Arbeit aufzunehmen. In sozialen Netzwerken wurde Gellé für seinen Kraftakt gefeiert, als Held oder als Vorbild bezeichnet.

Die Ursache des Helikopter-Absturzes „bleibt ungeklärt“, teilten die Behörden mit. Gellé sagte, Windböen hätten den Hubschrauber destabilisiert. Der Hubschrauber und ein weiterer Helikopter wurden nach offiziellen Angaben eingesetzt, um eine Regierungsdelegation an die Stelle zu fliegen, an der das Schiff „Francia“ sank, wobei mindestens 64 Menschen ertranken.

Das kleine Frachtschiff war am Montag gesunken, als es 138 Passagiere illegal transportierte, wie die zuständige Agentur für Meeres- und Flusshäfen mitteilte. Etwa 25 Leichen wurden nach offiziellen Angaben am Mittwoch vor der Insel Sainte-Marie im Nordosten des Landes geborgen, mehr als 20 Menschen wurden noch vermisst. Wassereintritt im Maschinenraum habe „das Massaker verursacht“, sagte Maurice Tianjara, der stellvertretende Generaldirektor der Meeresagentur. Das Boot habe offensichtlich seine Ladekapazität überschritten.

(jma/dpa)