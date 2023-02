Nach Erdbeben in der Türkei und in Syrien Europäische Union sichert Türkei verstärkte Hilfe zu

Nach dem starken Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die Europäische Union der Türkei verstärkte Unterstützung zugesichert. „Wir stehen bereit, unsere Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden weiter zu verstärken“, hieß es am Donnerstag, 9. Februar, in einem Schreiben der EU-Staaten an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU sprachen demnach der Bevölkerung in der Türkei und in Syrien ihre „volle Solidarität“ aus.