US-Millionär hatte Suizid in Haft begangen : Nach Epsteins Tod machen Verschwörungstheorien die Runde

New York Im Internet steigt die Zahl der Verschwörungstheorien nach der Selbsttötung von Jeffrey Epstein. Viele Nutzer veröffentlichten unbelegte Spekulationen, dass der Tod kein Suizid gewesen sei. Und der US-Präsident verbreitet einige von ihnen weiter.

Stunden nach Epsteins Tod am Samstag wurde der Hashtag #EpsteinMurder weltweit populär. Trump beteiligte sich an Spekulationen über den Tod Epsteins und kopierte unbelegte Behauptungen darüber auf seine Twitter-Seite.

US-Milliardär wegen sexuellen Missbrauchs in Haft : Jeffrey Epstein hat sich in Gefängniszelle erhängt

Einige Theorien waren leicht zu entlarven. So wurde in den Tagen nach Epsteins Verhaftung in Facebook-Status-Angaben und Memes fälschlicherweise behauptet, die Regierung des früheren Präsidenten Barack Obama habe 2008 in Florida eine einst geheime Vereinbarung geschmiedet, um Clinton zu schützen. Bei der Vereinbarung gestand Epstein ein, eine Minderjährige für Prostitution angeworben zu haben, und im Gegenzug wurden schwerere Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen. Die Vereinbarung wurde allerdings unter George W. Bush im Präsidentenamt umgesetzt. Obama wurde erst 2009 Präsident.