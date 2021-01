Nach Brexit : Versand nach Großbritannien ist nun zollpflichtig

Berlin/Bonn Der Austritt Großbritanniens aus der EU hat auch Auswirkungen auf den Postverkehr. Wer privat ein Paket auf die Insel schicken möchte oder von dort etwas bestellt, sollte einiges beachten.

Seit Jahresbeginn gelten hier neue Preise. Beim Anbieter der Deutschen Post DHL kostet der Versand eines Pakets mit einem Gewicht bis zu 5 Kilogramm in der Filiale nun 29,99 Euro - in alle anderen EU-Länder sind es in dieser Kategorie 17,99 Euro.