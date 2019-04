Nach Brand in Notre-Dame : „Glöckner von Notre-Dame“ wird zum Bestseller

Paris Ein Buch aus dem Jahr 1831 wird wieder zum Verkaufsschlager in Frankreich. „Der Glöckner von Notre Dame“ soll dazu beitragen, die Brandschäden der Kathedrale zu reparieren.

Victor Hugos Klassiker „Der Glöckner von Notre-Dame“ ist nach dem Großbrand der Kathedrale von Paris zum Online-Bestseller in Frankreich geworden. In der Kategorie „Bücher“ des Versandhändlers Amazon war der 1831 erschienene Roman am Mittwoch in verschiedenen Ausgaben auf den Plätzen eins, drei, fünf, sieben und acht der am meisten verkauften Produkte.