Nach Beiß-Vorfällen Bidens Hund muss Weißes Haus verlassen

„Dem Präsidenten und der First Lady liegt die Sicherheit der Mitarbeiter des Weißen Hauses (...) sehr am Herzen“, erklärte die Sprecherin von Jill Biden, Elizabeth Alexander. „Sie sind dankbar für die Geduld und die Unterstützung des US-Geheimdienstes und aller Beteiligten, während sie weiter an Lösungen arbeiten“, fügte sie hinzu. „Commander befindet sich derzeit nicht auf dem Gelände des Weißen Hauses, während die nächsten Schritte evaluiert werden“, sagte Alexander.