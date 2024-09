Wegen Überbelegung Massenentlassung von Häftlingen in der Demokratischen Republik Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind am Wochenende 729 Insassen aus dem Makala-Gefängnis in der Hauptstadt Kinshasa entlassen worden. Wie der kongolesische Justizminister Constant Mutamba der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, handelt es sich um eine Maßnahme, um das überfüllte Gefängnis zu entlasten.