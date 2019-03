Nach Bluttat von Christchurch: Neuseeland will Waffengesetze verschärfen

Christchurch Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat die Suche nach den Ursachen für die Bluttat mit 49 Todesopfern begonnen. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kündigte drastische Konsequenzen an, um den Zugang zu Waffen zu erschweren.

Der Australier Brenton Tarrant erschien in Handschellen und in einem weißen Gefängnishemd vor dem Gericht in Christchurch und zeigte keine erkennbare Regung. Seine extremistische Gesinnung machte er mit einer Geste deutlich, die bei weißen Nationalisten in aller Welt gebräuchlich ist. Dabei werden die Spitzen von Daumen und Zeigefinger aufeinander gelegt, während die übrigen Finger der Hand nach unten zeigen.