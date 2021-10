Nach Gewalttat mit fünf Toten : Angreifer in Norwegen möglicherweise radikalisiert

Angreifer in Norwegen möglicherweise radikalisiert

Oslo Der Mann, der am Mittwoch in der norwegischen Stadt Kongsberg fünf Menschen getötet haben soll, war bereits zuvor im Fokus der Polizei. Ein Polizeisprecher sagte, dass es Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes gab.

Die Hinweise deuteten an, dass der 37-jährige Däne zum Islam konvertiert sei. Der Mann wird verdächtigt, am Mittwochabend in der Innenstadt von Kongsberg zahlreiche Menschen mit mehreren Waffen, darunter auch Pfeil und Bogen, angegriffen zu haben. Fünf Menschen wurden getötet, zwei verletzt. Alle sind im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Bei seiner Flucht vor der Polizei beschoss er die Beamten mit Pfeilen. Nach Angaben des Sprechers wurden möglicherweise alle Opfer erst nach Eintreffen der Polizei getötet. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen wollte er zunächst keine weiteren Details bekanntgeben.