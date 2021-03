Verletzte bei Protesten gegen Militärjunta : Polizei beschießt Demonstranten in Myanmar mit Gummigeschossen

Die Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar halten an. Und das obwohl die Polizei hart gegen die Demonstranten durchgreift. Bei Protesten in Rangun und Mandalay setzte die Polizei unter anderem Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein.

In Myanmar reißen die Proteste gegen die Militärjunta nicht ab. Am Dienstag gingen Sicherheitskräfte wieder in verschiedenen Landesteilen mit Gewalt gegen Demonstranten vor, wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken und lokale Medien berichteten. Unter anderem habe die Polizei Tränengas, Blendgranaten, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt, hieß es. Dabei soll es auch Verletzte gegeben haben, so unter anderem in der nördlichen Kleinstadt Kalay. Kundgebungen gab es zudem erneut in der größten Stadt Rangun und in der nördlichen Stadt Mandalay.