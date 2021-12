Mehr als 100 Jahre Haft drohen : Myanmarisches Gericht vertagt Urteil gegen Suu Kyi

Bangkok Der entmachteten De-facto-Regierungschefin drohen insgesamt mehr als 100 Jahre Haft. Sie wurde bereits wegen Aufwiegelung und Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen zu vier Jahren verurteilt. Die Urteilsverkündung soll nun für den 27. Dezember angesetzt sein.

Ein Gericht in Myanmar hat die Urteilsverkündung in mehreren Anklagepunkten gegen die gestürzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi vertagt. Aus Justizkreisen verlautete am Montag, das Urteil solle nun am 27. Dezember bekanntgegeben werden. Ein Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt. In dem jüngsten Verfahren gegen die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin geht es um den illegalen Import von Funkgeräten und deren unerlaubte Nutzung.