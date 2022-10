Mindestens 60 Tote : Dutzende Tote bei Luftangriff auf Konzert in Myanmar

Dutzende Tote bei Luftangriff auf Konzert in Myanmar

Angehörige des Sicherheitspersonals patrouillieren während der Feierlichkeiten zum Thadingyut-Festival am 9. Oktober 2022 in Yangon auf dem People's Square und im Park. Foto: AFP/SAI AUNG MAIN

Yangon Mit dem Konzert in wollten die Teilnehmer den 62. Jahrestag der Gründung einer Unabhängigkeitsorganisation feiern, die sich für die Rechte der myanmarischen Volksgruppe der Kachin einsetzt.

Das Militär in Myanmar hat bei einem Luftangriff auf ein Konzert im Kachin-Staat im Norden des Landes mindestens 60 Menschen getötet. Dies bestätigten Augenzeugen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Konzert in der Gemeinde Hpakant Township wollten die Teilnehmer den 62. Jahrestag der Gründung der Unabhängigkeitsorganisation Kachin Independence Organisation (KIO) feiern, die sich für die Rechte der myanmarischen Volksgruppe der Kachin einsetzt.