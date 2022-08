Britin schläft ein und stirbt : Flug von Hongkong endete für eine Familie in einer Tragödie

Frankfurt Eigentlich wollten Helen Rhodes und ihre Familie ein neues Abenteuer wagen und nach 15 Jahren in Hongkong nach Großbritannien zurückkehren. Doch die Reise in ihre Heimat endete tragisch.

Medienberichten zufolge ereignete sich die Tragödie am vergangenen Freitag im Flug CX289 der Fluggesellschaft Cathay Pacific auf dem Weg zum planmäßigen Zwischenstopp in Frankfurt am Main. Dort kam es aber noch schlimmer für die ohnehin schon traumatisierte Familie. Denn während sie weiter nach Großbritannien flogen, musste die Leiche von Helen Rhodes in Deutschland bleiben. Die Todesursache der 47-Jährigen ist bislang ungeklärt.