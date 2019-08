Behörden räumen großen Fehler ein : Mutmaßlicher Christchurch-Attentäter schreibt Brief aus dem Gefängnis

Wellington Der mutmaßliche Massenmörder von Christchurch hat mit Genehmigung der Behörden einen Brief geschrieben, der auf der bei weißen Rassisten beliebten Webseite 4chan veröffentlicht worden ist.

Der offenbar handschriftlich verfasste Brief des Mannes, der im März in zwei Moscheen in Neuseeland 51 Menschen getötet haben soll, warnt vor einem bevorstehenden „großen Konflikt“. Die neuseeländischen Behörden räumten am Mittwoch ein, es sei ein großer Fehler gewesen, das sechsseitige Schreiben aus dem Gefängnis zu gestatten.