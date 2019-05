Nach Explosion in Lyon : Mutmaßlicher Attentäter in Untersuchungshaft

Ein Polizist zieht einen Koffer während der Durchsuchung des Hauses eines Verdächtigen in Zusammenhang mit der Explosion in Lyon. Foto: dpa/Laurent Cipriani

Lyon Eine Woche nach dem Anschlag in der französischen Großstadt Lyon mit 14 Verletzten hat die Justiz den mutmaßlichen Attentäter in Untersuchungshaft genommen.

Dem 24 Jahre alten Mann werde in einem Ermittlungsverfahren unter anderem Mordversuch in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen, berichtete die Pariser Staatsanwaltschaft am Freitag.

Der Tatverdächtige hatte gestanden, am 24. Mai einen selbst gebauten Sprengsatz vor der Filiale einer Bäckerei-Kette in einer Einkaufsstraße der südostfranzöschen Metropole platziert zu haben. Bei den Ermittlern gab der aus Algerien stammende Mohamed M. ebenfalls an, Anhänger der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) zu sein.