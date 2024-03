Wegen Anschlagsplänen: Mutmaßliche Islamisten in Gera festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat im Raum Gera in Thüringen zwei mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Sie sollen unter anderem geplant haben, „in Stockholm im Bereich des schwedischen Parlaments Polizisten und andere Personen mit Schusswaffen zu töten“, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte.