Frankreich Muslimisches Gymnasium wehrt sich gegen drohende Schließung

Frankreichs erstes muslimisches Gymnasium in Lille wehrt sich gegen die drohende Schließung. Die im Dezember von der Präfektur angekündigte Streichung der staatlichen Subventionen bedeute einen „Machtmissbrauch“ der Behörde, sagte der Anwalt des Averroès-Gymnasiums, Vincent Brengarth, am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht in Lille. „Es wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen“, sagte er mit Blick auf eine Affäre einer katholischen Eliteschule, die wegen homofeindlicher Positionen in die Kritik geraten war.