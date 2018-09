Musiker Jimmy Bennett bekräftigt Missbrauchsvorwürfe gegen Schauspielerin Asia Argento

Rom Ein 22-jähriger Musiker, der mit 17 Jahren von der Schauspielerin Asia Argento missbraucht worden sein soll, hat seine Vorwürfe wiederholt. Die 42 Jahre alte Schauspielerin hat diese zurückgewiesen.

Im Alter von 17 Jahren sei er in Argentos Hotelzimmer gegangen, wo sie ihn geküsst habe, erzählte Bennett in der Live-Sendung. Zunächst habe er an eine freundschaftliche Geste geglaubt, doch dann seien die Küsse intensiver geworden. Anschließend, "legte sie ihre Hände auf mich, warf mich aufs Bett und zog meine Hose aus", sagte der 22-Jährige.

Die italienische Schauspielerin weist die Vorwürfe zurück. Sie habe "niemals irgendeine sexuelle Beziehung" zu Bennett gehabt. Sie sei Bennett "über mehrere Jahre ausschließlich freundschaftlich verbunden" gewesen - bis dieser plötzlich "eine maßlose Geldforderung" an sie gestellt habe, nachdem sie selbst Weinstein Vergewaltigung vorgeworfen hatte und daraufhin in den Schlagzeilen war.

Bennett und sein Anwalt gaben zu, 3,5 Millionen Dollar (2,97 Euro) von Argento verlangt zu haben. Im August hatte die "New York Times" von den Vorwürfen Bennetts gegen Argento berichtet. Demnach zahlte Argento ihm ein Schweigegeld in Höhe von 380.000 Dollar (333.000 Euro). Der sexuelle Übergriff soll sich 2013 in einem Hotel in Los Angeles zugetragen haben. Argento war damals 37 Jahre alt, Bennett 17.