Jährlicher Murmeltier-Tag : Murmeltier Punxsutawney Phil sagt den USA sechs weitere Wochen Winter voraus

Punxsutawney/Philadephia Der diesjährige „Groundhog-Day“ in den USA wurde von heftigen Schneefällen begleitet. Der Tradition zufolge sagt das Murmeltier mit seinem Verhalten an dem Tag das Wetter für die nächsten Wochen voraus.

Inmitten von heftigem Schneefall hat das Murmeltier Punxsutawney Phil den USA sechs weitere Wochen Winterwetter vorhergesagt. Bei der traditionellen Zeremonie nahe der Ortschaft Punxsutawney im Bundesstaat Pennsylvania wurde das Nagetier am Dienstag, dem sogenannten Groundhog Day (Murmeltiertag), aus seinem Bau geholt. Nach Angaben der Organisatoren sah das Murmeltier dann seinen eigenen Schatten und zog sich flugs in seinen Bau zurück.

Der Groundhog Day am 2. Februar hat in den USA lange Tradition. Der Punxsutawney-Murmeltierklub besteht schon seit 1887. Der Brauch geht auf deutsche Einwanderer zurück, die aus dem Murmeltierverhalten Rückschlüsse für den Beginn der Aussaat ziehen wollten. Weltweit berühmt wurde die Tradition durch die Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen.

Am diesjährigen Groundhog Day befand sich der Nordosten der USA, in dem sich auch Pennsylvania befindet, unter einer dichten Schneedecke. Ein gewaltiger Schneesturm hat in der Region zu Verkehrschaos geführt, in der Millionenmetropole New York könnte so viel Schnee fallen wie seit Jahren nicht.