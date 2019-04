Frau aus Niedersachsen angeklagt : Amal Clooney vertritt Mutter von IS-Opfer in Münchener Terrorprozess

München Eine deutsche IS-Anhängerin soll im Irak zugesehen haben, wie ein kleines Mädchen qualvoll verdurstete. Der Prozess, der nun in München beginnt, macht Jesiden auf der ganzen Welt Hoffnung. Menschenrechtlerin Amal Clooney vertritt die Mutter des Kindes.

Sie soll zugesehen haben, als ein fünfjähriges Mädchen verdurstete: Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München beginnt am Dienstag der Prozess gegen eine junge Deutsche, die sich dem Islamischen Staat (IS) im Irak angeschlossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft der 27-Jährigen aus Niedersachsen Mord, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Sie soll im Sommer 2015 gemeinsam mit ihrem Mann ein kleines Mädchen aus einer Gruppe jesidischer Kriegsgefangener als Sklavin gekauft haben. Weil das Kind ins Bett gemacht hatte, soll der Mann es zur Strafe in sengender Sonne angekettet haben, wo es qualvoll verdurstete. Die Angeklagte soll nichts dagegen unternommen haben. Der Vorwurf: Mord durch Unterlassen.