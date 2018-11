MTV Europe Music Awards 2018: Camila Cabello triumphiert - Janet Jackson bekommt "Global Icon“-Award

Mega-Show in Bilbao : Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards

Bilbao Camila Cabello und ihr Ohrwurm „Havana“ sind die großen Gewinner der MTV Europe Music Awards. Eine Ikone, die seit 40 Jahren Erfolge feiert, stahl dabei den Jungstars die Show - barfuß und mit einer Botschaft.

Die bereits im Vorfeld als Favoritin gehandelte kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt. Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in der Bizkaia Arena in den wichtigen Kategorien Bester Song, Beste Künstlerin sowie Bestes Video für ihren Chart-Hit „Havana“. Strahlend nahm Cabello in einer roten Abendrobe die Preise entgegen und richtete dabei einen Gruß an ihre Mitbewerberin und gute Freundin Ariana Grande, die ebenfalls nominiert war - aber leer ausging.

Das junge Publikum in der Arena kreischte oft und laut - speziell bei den Auftritten von Superstar Nicki Minaj, die sich mal im sexy pinken Outfit, mal im silbernen Abendkleid präsentierte und auch in den Kategorien Bester Hip-Hop-Act und Bester Look gewann. Für den Besten Pop-Act wurde die britische Sängerin und Songwriterin Dua Lipa („New Rules“) ausgezeichnet, Beste Newcomerin ist die US-Rapperin Cardi B. Die Trophäe für den Besten Live-Act gewann Shawn Mendes („In My Blood“). Der erst 20-jährige Kanadier, der im vergangenen Jahr mit vier Auszeichnungen der große Gewinner der MTV EMA-Show gewesen war, bedankte sich per Videobotschaft.

Weitere Top-Acts der zweistündigen Show waren die Platin-gekürte Künstlerin Halsey, die spanische Sängerin Rosalía, die britische Rockband Muse, die Band Panic! at the Disco und Star-DJ David Guetta. Den „Global Icon“-Award erhielt die US-Pop-Queen Janet Jackson („That's the Way Love Goes“), die seit mehr als 40 Jahren im Showbusiness ist und bis heute elf Studio-Alben mit zahlreichen Nummer-1-Hits veröffentlicht hat. Barfuß, mit wallender Haarmähne und mitreißender Choreographie performte sie ihren Song „Made For Now“, den sie mit Ausschnitten aus „All For You“ und „Rhythm Nation“ mixte.

„Eine Ikone genannt zu werden, ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung“, sagte Jackson und sprach allen unterdrückten und missbrauchten Frauen in aller Welt ihre Solidarität aus. „Frauen, unsere Stimmen werden gehört werden!“, betonte die Künstlerin.

In der Kategorie „Best German Act“ siegte Mike Singer, der zusammen mit Bausa, Namika, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe nominiert war. Durch den Abend führte die Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld, die auch selbst auftrat und ihren Hit „Back To Life“ aus dem Film Bumblebee präsentierte. Das Spektakel wurde weltweit in eine halbe Milliarde Haushalte übertragen. Nach 2002 (Barcelona) und 2010 (Madrid) wurden die MTV Europe Music Awards zum dritten Mal in Spanien vergeben.

