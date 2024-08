Nach Fall in Stockholm WHO rechnet mit weiteren Mpox-Infektionen in Europa

Nachdem das Mpox-Virus bei einem Patienten in Stockholm nachgewiesen wurde, erklärte das WHO-Regionalbüro für Europa mit Sitz in Kopenhagen, in den kommenden Tagen und Wochen sei in Europa mit weiteren „importierten Fällen“ der Mpox-Variante zu rechnen. Das Büro warnte aber davor, Reisende oder bestimmte Länder und Regionen zu „stigmatisieren“. „Reisebeschränkungen und Grenzschließungen funktionieren nicht und sollten vermieden werden“, erklärte die WHO Europa.