Warnung der WHO Laut Arzt keine akute Mpox-Gefahr in Deutschland

Für den Fall der Fälle sei Deutschland aber gut vorbereitet. „Wir haben ausreichend Impfstoffe zur Verfügung“, sagte der Arzt. Außerdem gebe es durch die Erfahrung von 2022 ein relativ hohes Bewusstsein in der Bevölkerung. In dem Jahr wurden Mpox-Fälle in zahlreichen Ländern registriert, auch in Deutschland. Im Umlauf war damals die Klade IIb. „In Deutschland hat sich die Klade II fast ausschließlich in der MSM-Community (Männer, die Sex mit Männern haben) verbreitet. Das könnte natürlich auch wieder passieren“, meinte Sander. Allerdings gebe es gerade in dieser Community ein hohes Bewusstsein für die Erkrankung und mittlerweile einen guten Immunschutz.