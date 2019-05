Ursache noch unklar : Elfter Bergsteiger stirbt in dieser Saison am Mount Everest

Foto: AP/Niranjan Shrestha

Kathmandu Am höchsten Berg der Welt ist erneut ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Damit sind in dieser Saison am Mount Everest bereits elf Bergsteiger gestorben.

Der 62-jährige Christopher Kulish aus dem US-Staat Colorado starb am Montag in einem Camp, nachdem er sich seinen Traum der Besteigung des höchsten Bergs der Erde erfüllt hatte, wie sein Bruder Mark Kulish mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Sein Bruder hatte mit einer kleinen Gruppe zusammen die Spitze des 8850 Meter hohen Berges im Himalaya erreicht und habe sich auf dem Abstieg befunden, so Mark Kulish.

Weitere zehn verloren ihre Leben am Lhotse, dem Annapurna und anderen 8000er-Bergen im Himalaya, wie die Zeitung „The Himalayan Times“ unter Berufung auf nepalesische Regierungsbeamte kürzlich berichte. In der Klettersaison 2018 waren fünf Menschen am Mount Everest ums Leben gekommen.

In jeder Saison versuchen Hunderte Bergsteiger, den Gipfel des Mount Everest zu erklimmen. Meist beschränken sich die Gelegenheiten, bei denen die Wetterbedingungen günstig genug für einen Gipfelsturm sind, zwischen Mitte und Ende Mai auf zwei bis drei pro Saison. Vergangene Woche hatte sich ein solches „Wetter-Fenster“ geöffnet. Es bildete sich eine regelrechte Warteschlange, um die letzten Meter zur Spitze nehmen zu können. Beobachter sagen, manche der diesjährigen Todesfälle könnten mit diesem Andrang zusammenhängen. Dadurch sei es zu langen Wartezeiten auf gesundheitlich gefährlicher Höhe gekommen.

(zim/dpa)