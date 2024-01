Große Zeremonie in Kuala Lumpur Motorrad-fahrender Milliardär ist neuer König von Malaysia

Der neue König Sultan Ibrahim stammt aus der südlichen Provinz Johor an der Grenze zu Singapur. Das Finanzunternehmen Bloomberg schätzt das Vermögen von ihm und seiner Familie auf mindestens 5,7 Milliarden Dollar (5,3 Milliarden Euro), unter anderem in Form von Land in Singapur und Anteilen an verschiedenen Firmen, etwa in der Palmöl-Produktion, in der Immobilienbranche oder der Telekommunikation. Der wohlhabende Investor ist aber auch bekannt dafür, jedes Jahr mit seinem Harley-Davidson-Motorrad durch die armen Gebiete seines Landes zu fahren und Spenden zu verteilen.