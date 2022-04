Russisches Kriegsschiff : Ein Toter und 27 Vermisste nach Untergang der „Moskwa“

Archivfoto: Der russische Raketenkreuzer „Moskwa“ 2015 in der Nähe des Hafens von Tartus in Syrien. Foto: dpa/Zhang Jiye

Moskau Beim Untergang des russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ ist nach russischer Darstellung ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen. 27 weitere würden vermisst.

Acht Tage nach dem Untergang des Kriegsschiffs „Moskwa“ hat Russland erstmals Verluste im Zusammenhang mit dem Vorfall eingeräumt. Ein Besatzungsmitglied sei gestorben und 27 weitere Matrosen würden vermisst, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag laut russischen Nachrichtenagenturen mit. Die übrigen 396 Mitglieder der Besatzung des am 14. April im Schwarzen Meer gesunkenen Lenkwaffenkreuzers seien gerettet worden.