41 Tote bei Notlandung in Moskau : Pilot spricht von Blitzeinschlag kurz nach dem Start

Moskau Bislang war unklar, warum das in Moskau verunglückte Flugzeug den Funkkontakt verloren hatte. Dem Piloten zufolge könnte ein Blitzeinschlag die Ursache sein.

Bei der Notlandung am Sonntag war das Flugzeug der Airline Aeroflot teilweise in Flammen aufgegangen. Die Flugbegleiterin Tatjana Kassatnika sagte über den Flug von Moskau nach Murmansk, sie seien gestartet und in eine Wolke gekommen. Dort habe es gehagelt „und in dem Moment gab es einen Knall und eine Art Blitz, wie Elektrizität“.