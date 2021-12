Bürgermeister spricht von „Tragödie“ : Mutmaßlicher Maskenverweigerer erschießt in Moskau zwei Menschen

Mutmaßlicher Maskenverweigerer erschießt in Moskau zwei Menschen

Symbolbild: Bei einem Streit ums Maskentragen zum Schutz vor dem Coronavirus hat in Moskau ein Mann eine Pistole gezogen und mindestens zwei Menschen erschossen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Moskau Der Verdächtige soll sich trotz Aufforderung geweigert haben, in einem sogenannten Multifunktionszentrum eine Maske aufzusetzen. Drei weitere Menschen seien verletzt worden – darunter ein zehn Jahre altes Mädchen. In Russland hatte es zuletzt mehrfach Zwischenfälle mit Gegnern der Corona-Vorschriften gegeben.

Bei einem Streit ums Maskentragen zum Schutz vor dem Coronavirus hat in Moskau ein Mann eine Pistole gezogen und mindestens zwei Menschen erschossen. Drei weitere Leute seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag mit. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen; der 45-Jährige werde psychologisch untersucht, hieß es.

In Russland hatte es zuletzt mehrfach Zwischenfälle auch mit Protesten von Gegnern der Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie gegeben. Im November vorigen Jahres hatte ein Maskenverweigerer in St. Petersburg einen Busreisenden erstochen, nachdem der auf die Pflicht zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes hingewiesen hatte.