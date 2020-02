Zu drei Jahren Haft verurteilt : Mann erschießt sich bei Urteilsverkündung in Moskauer Gerichtssaal

Moskau In einem Moskauer Gerichtssaal hat sich ein früherer Staatsbeamter vor den Augen des Richters bei der Urteilsverkündung erschossen. Der ehemalige Mitarbeiter des Strafvollzugs soll von einem Kollegen zehn Millionen Rubel (rund 144 000 Euro) erpresst haben.

Ein ehemaliger Staatsbeamte erschoss sich in einem Moskauer Gerichtssaal, das bestätigte die Sprecherin eines Moskauer Stadtbezirksgerichts, Uljana Solopowa, am Mittwoch der Agentur Interfax. Der Mann wurde wegen Erpressung zu drei Jahren Haft verurteilt, nach Darstellung des Gerichts muss nun geklärt werden, wie er eine Waffe in den Saal bringen konnte. Kriminalisten nahmen die Arbeit auf. Die Sicherheitsvorkehrungen in russischen Gerichten sind eigentlich extrem hoch – mit Metalldetektoren und uniformierten Sicherheitskräften.