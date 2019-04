Nach Zyklon „Kenneth“ in Mosambik : Wassermassen verwüsten den Norden des Landes

Nach Zyklon „Kenneth“ in Mosambik

Maputo Nach Zyklon „Idai“ hat ein zweiter Wirbelsturm Mosambik erreicht. Nach schweren Regenfällen und meterhohen Flutwellen sind tausende Menschen obdachlos. Mit einer Entspannung der Lage ist in den kommenden Tagen nicht zu rechnen.

Im Norden Mosambiks kämpfen die Menschen weiter mit den Folgen des Zyklons „Kenneth“. Seit Sonntag verschlechtern nach UN-Angaben schwere Regenfälle die Lage, insbesondere in Pemba, der Hauptstadt der Provinz Cabo Delgado. Der Wirbelsturm hatte am Donnerstag das Land erreicht und in Cabo Delgado schwere Verwüstungen angerichtet. Allein auf der Insel Ilha de Ibo wurden rund 4000 Häuser zerstört, wie der örtliche Verwaltungschef mitteilte.