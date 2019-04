Nach Zyklon „Idai“ : Mehr als 1000 Cholera-Fälle in Mosambik - Impfstoff eingetroffen

Mehr als 1000 Cholera-Fälle in Mosambik - Impfstoff eingetroffen

Ein Mitarbeiter des Gesundheitspersonals steht vor einem Zelt in einem Behandlungszentrum. Foto: dpa/Tsvangirayi Mukwazhi

Genf In Mosambik sind nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ 900.000 Dosen eines Cholera-Impfstoffs eingetroffen. Mittlerweile wurden mehr als 1000 Krankheitsfälle gemeldet.

Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO am Dienstag mitteilte, könne am Mittwoch mit einer großen Impfaktion gestartet werden.