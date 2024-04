Fähre gekentert 98 Menschen sterben bei Bootsunglück vor Mosambik

Das Boot, das als Fähre genutzt wurde, war laut einem Bericht des Online-Senders TV Diário Nampula überfüllt und verkehrte zwischen Lunga und der Insel Mosambik in der Provinz Nampula des ostafrikanischen Landes. Einige der Bootsinsassen seien auf dem Weg zu einer Messe gewesen, andere hätten sich auf der Insel vor der Cholera in Sicherheit bringen wollen, die die Gegend um Lunga in den vergangenen Tagen erfasst habe, berichtete TV Diário Nampula.