Mormonen wollen nicht länger "Mormonen" genannt werden

Der zentrale Tempel der Mormonen in Salt Lake City (Archivbild). Foto: Herrmann

Washington Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage - allgemein als Mormonenkirche bekannt - möchte nicht mehr, dass ihre Gläubigen als "Mormonen" bezeichnet werden.

"Wir ändern nicht den Namen, wir korrigieren einen Namen", sagte Kirchenpräsident Russel Nelson laut einem Bericht der Lokalzeitung "Deseret News" aus dem US-Bundesstaat Utah am Wochenende. Den neuen Richtlinien zufolge sollen für die Kirche nur noch die Bezeichnungen "Die Kirche", "Die Kirche Jesu Christi" oder "Die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi" verwendet werden.

Die Kirche wurde 1830 gegründet und zählt weltweit rund 16 Millionen Mitglieder. In Deutschland gehören der Glaubensgemeinschaft etwa 40.000 Menschen in 164 Gemeinden an. Nelson hatte das Amt des Vorsitzenden im Januar übernommen, nachdem der bisherige Präsident Thomas Monson verstorben war.