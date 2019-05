Halbbruder von Nordkorea-Machthaber vergiftet : Verdächtige im Mordfall Kim aus Gefängnis entlassen

Kuala Lumpur Im Fall des mit Gift getöteten Halbbruders von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un ist die verurteilte Vietnamesin aus dem Gefängnis entlassen worden.

Das sagte ein Übersetzer der vietnamesischen Botschaft am Freitag. Ihre Anwälte sagten, sie solle noch am Freitag nach Hanoi fliegen. Die 30-jährige Doan Thi Huong habe „glücklich“ ausgesehen, so der Übersetzer. Er konnte jedoch keine weiteren Details geben.