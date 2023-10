2005 verschwunden Niederländer gesteht Mord an Schülerin auf Aruba

Seit fast 20 Jahren sorgt der Fall international für immer neue Schlagzeilen, nun scheint das Rätsel um das Verschwinden der Amerikanerin Natalee Holloway auf der Karibikinsel Aruba gelöst zu sein: Der Hauptverdächtige hat zugegeben, die junge Frau aus dem Bundesstaat Alabama an einem Strand getötet und anschließend im Meer versenkt zu haben. Er gestand, obwohl er nicht wegen des Mordes angeklagt war, sondern weil er später Holloways verzweifelte Mutter erpresst hatte. Er hoffe, dass sein Geständnis einen Abschluss bringe, sagte der gefesselte und eine orangefarbene Gefängniskluft tragende Joran van der S. am Mittwoch (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in Alabama. Er wolle sich bei der Familie Holloway sowie seiner eigenen Familie entschuldigen, so der 36-Jährige. „Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich damals war.“