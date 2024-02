20 Jahre danach Urteil im Mordfall an DJ Jam Master Jay gefallen

Mehr als 20 Jahre nach dem Mord am US-amerikanischen Hip-Hop-Musiker Jam Master Jay hat eine Jury in New York zwei einst mit ihm befreundete Männer schuldig gesprochen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) mit. Die 40 und 59 Jahre alten Verurteilten müssen nun mit langen Haftstrafen rechnen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.