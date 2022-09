Auslieferung beantragt : Verdächtiger im Mordfall de Vries in Polen festgenommen

Den Haag Im Jahr 2021 wurde der niederländische Investigativjournalist Peter de Vries auf offener Straße erschossen. Im Laufe der Ermittlungen wurden immer wieder neue Verdächtige festgenommen. In Polen ist es jetzt erneut zu einer Verhaftung gekommen.

Im Zusammenhang mit der Ermordung des niederländischen Investigativjournalisten Peter de Vries ist in Polen ein Verdächtiger festgenommen worden. Die niederländische Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, der 30-Jährige stehe unter dem Verdacht, an der Vorbereitung des Anschlags im Juli des vergangenen Jahres beteiligt gewesen zu sein. Es habe zum Zeitpunkt der Schüsse wahrscheinlich in der Hafenstadt Rotterdam gelebt. Die niederländischen Behörden beantragten seine Auslieferung.

De Vries war einer der bekanntesten Investigativjournalisten der Niederlande. Der 64-Jährige wurde am 6. Juli 2021 in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen und erlag Tage später seinen Verletzungen. Zwei Männer wurden kurz nach der Tat in der Nähe von Den Haag festgenommen und müssen sich derzeit vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für beide. Einer der Männer ist polnischer Staatsbürger. Ein weiterer polnischer Staatsangehöriger wurde im Juli verhaftet, weil er im Verdacht steht, die beiden Angeklagten beauftragt zu haben. Zwei weitere Verdächtige wurden am selben Tag in Spanien und Curaçao verhaftet.