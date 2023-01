Heftige Niederschläge in Kalifornien Wohnort von Harry und Meghan wird vollständig evakuiert

Schwere Regenfälle haben in Kalifornien Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Die jüngsten Unwetter in einer Reihe von Stürmen führten am Montag zu umfassenden Evakuierungen, ließen Bäume umknicken und führten zu Straßensperrungen. Zehntausende Menschen waren von der Stromversorgung abgeschnitten, Schulen sagten teils den Unterricht ab. Die Zahl der Toten durch die jüngsten Stürme stieg nach Angaben der Behörden am Montag von zwölf auf mindestens 14.