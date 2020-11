Monolith in der Wüste : Geheimnisvolle Metallsäule im US-Bundesstaat Utah entdeckt

Los Angeles Eigentlich sollten Wildhüter vom Hubschrauber aus in einer abgelegenen Gegend in Utah nach Schafen Ausschau halten. Sie entdeckten einen Monolithen - und befeuern nun mit Fotos die Fantasie der Amerikaner.

Sie hätten das dreiseitige Objekt aus rostfreiem Stahl in einer Arbeitspause in Augenschein genommen. Es sei völlig unklar, wie es dort hingekommen und in den Boden gerammt worden ist. Der Monolith erinnert an ein Objekt, das in Stanley Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“ zu sehen ist.