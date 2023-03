Für die nächste Mondlandung Schwarz, aber eigentlich weiß – die neuen Raumanzüge der Nasa

So waren sie gekleidet: Astronaut Buzz Aldrin trug bei seinem Spaziergang auf dem Mond am 20. Juli 1969 einen weißen Raumanzug der US-amerikanischen Weltraumorganisation Nasa. Für künftig geplante Mondlandungen kleidet die Nasa ihre Astronautinnen und Astronauten neu ein. Einen Prototyp der neuen Raumanzüge stellte die Nasa gemeinsam mit der US-Firma Axiom Space am Mittwoch in Houston vor.