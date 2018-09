Monate nach Skripal-Giftatentat Teile von Salisbury gesperrt

Zwei Personen in militärischen Schutzanzügen mit einem sichergestelten Gegenstand in Salisbury am 19. Juli. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

London Ein halbes Jahr nach dem Giftangriff mit Nervengas auf einen russischen Ex-Spion und dessen Tochter gibt es in Salisbury einen neuen Vorfall, der Erinnerungen weckt.

Nach einem „medizinischen Zwischenfall“ ist in der englischen Stadt Salisbury, in der der russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter mit einem Nervengas vergiftet worden waren, am Sonntag ein Restaurant abgesperrt worden. Auch umliegende Straßen wurden gesperrt, wie die Polizei in Wiltshire am Abend mitteilte.