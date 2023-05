Zyklon „Mocha“ in Myanmar Möglicherweise Dutzende Tote

Ein Augenzeuge im besonders schwer betroffenen Bundesstaat Rakhine an der Westküste berichtete am Dienstag von mindestens 30 Toten. Jedoch würden viele Menschen in verschiedenen Flüchtlingscamps in der Region noch vermisst, sagte Moe Hla. Vertriebene dort hätten erzählt, dass noch nach mehr als 100 Menschen gesucht werde. Die Hilfsorganisation Oxfam hatte am Montag noch von acht Toten gesprochen.