Einsätze auf dem Mittelmeer Private Organisationen retten fast 270 Bootsmigranten

Zivile Helfer haben im zentralen Mittelmeer bei mehreren Einsätzen fast 270 Migranten an Bord genommen. Die Crew des deutschen Schiffs „Humanity 1“ rettete vor Libyen am Sonntag mehr als hundert Menschen aus Seenot, wie die Organisation SOS Humanity am Montag mitteilte. An dem Einsatz war demnach auch das kleinere deutsche Schiff „Louise Michel“ beteiligt. Die Migranten seien in einem „seeuntüchtigen“ Schlauchboot unterwegs gewesen, hieß es.