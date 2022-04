Rettungsschiff im Mittelmeer : „Ocean Viking“ rettet binnen zwei Tagen mehr als 160 Flüchtlinge

Marseille Das zentrale Mittelmeer gilt als gefährlichste Fluchtroute der Welt. Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ konnte vor der libyschen Küste viele Menschen retten. Ein libysches Boot sorgte dabei für Unruhe.

Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ hat binnen zwei Tagen vor der Küste Libyens mehr als 160 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Am Montag rettete die Besatzung des Schiffs 94 Menschen aus einem überladenden Schlauchboot, wie die Hilfsorganisation SOS Méditerranée mitteilte. Bereits am Sonntag hatte das Schiff demnach mehr als 70 in Seenot geratene Migranten aufgenommen.