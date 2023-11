Mitochondriopathie Italiens Regierung will todkrankes britisches Baby nach Rom holen

Indi leidet an einer seltenen Stoffwechselstörung, der so genannten Mitochondriopathie, die zu einer fortschreitenden Schädigung des Gehirns geführt hat. Sie ist auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen, wie bei einer Verhandlung vor dem High Court in London dargelegt wurde. Während britische Ärzte für einen Abbruch der lebenserhaltenden Behandlung plädieren, will die Familie dies nicht akzeptieren. Das vatikanische Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom hat angeboten, sich um Indi zu kümmern. Ein britisches Gericht hatte vergangene Woche jedoch entschieden, dass das Baby nicht nach Italien verlegt werden dürfe. Es gebe keinen Beweis dafür, dass experimentelle Behandlungen Indis Lebensqualität verbessern würden, hieß es zur Begründung. Eine Verlegung könne stattdessen „Kummer und ihr Leiden“ verstärken.