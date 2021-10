Trauer um Aldo Campeol : Miterfinder des Tiramisu gestorben

Tiramisu im Glas (Symbolfoto). Foto: Oliver Müller

Treviso/Rom Italien trauert um einen Miterfinder des berühmten Desserts Tiramisu: Aldo Campeol starb im Alter von 93 Jahren. Das berühmte Rezept entstand durch Zufall.

Medienberichten zufolge starb Aldo Campeol, Inhaber des Restaurants „Le Beccherie“ in Treviso, am Samstag 93-jährig in seinem Heimatort. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, würdigte Campeol auf Twitter. Treviso verliere „einen weiteren gastronomische Stern, der nun dort oben weiter strahlt“.

Laut einer Variante zur Erfindung des Tiramisu entstand die bekannte italienische Nachspeise aus Zufall in Campeols Restaurant „Le Becchiere“. Bei der Produktion von Vanilleeis sei dem Koch Roberto Linguanotto ein Löffel mit Mascarpone in die Schüssel mit einer bereits geschlagenen Mischung aus Eiern und Zucker gefallen.

Als Linguanotto den Löffel wieder herausholte und ihn ableckte, war er von dem Geschmack so begeistert, dass er sich mit Campeols Ehefrau Alba daran machte, daraus ein eigenes Dessert zu entwickeln. Sie betteten die Creme auf Löffelbiskuits, die kurz in bitteren Kaffee getaucht worden waren.

Anderen Theorien und Legenden zufolge wandelten Köche aus Modena und dem Veneto die in Frankreich Anfang 1800 erfundene Süßspeise „Charlotte a la russe“ ab. Sie stellten diese mit Mascarponecreme her; dazu fügten sie der Creme Weinbrand, Marsala oder Rum zu und tränkten die Löffelbiskuits in Kaffee.

Laut einer weiteren Geschichte wurde das Dessert 1939 unter dem Namen Coppa Vetturino in einer Trattoria in Pieris serviert, allerdings mit Zabaglione statt Mascarpone. Nachdem ein Gast in den 1940er Jahren ausrief: „Ottimo, c'ha tirato su“ („Bestens, das hat mich hochgezogen“), soll der Inhaber die Nachspeise „Tirami su“ genannt haben. Auch ein Hotel in Tolmezzo (Region Carnia) beansprucht das erste Tiramisu für sich wie auch ein anderes Restaurant in Treviso, allerdings unter dem Namen „Coppa Imperiale“ („Kaiserlicher Pokal“).

Regionalpräsident Zaia würdigte indes das Ehepaar Campeol als Erfinder des richtigen Tiramisu. „In seinem Haus entstand dank der Intuition und der Fantasie seiner Frau“, so Zaia, „eine der berühmtesten Süßspeisen der Welt, das Tiramisu, das von der Accademia Italiana della Cucina zertifiziert wurde.“ Zumindest ist das Originalrezept der Campeols aus Keksen, Zucker, Eiern, Mascarpone, Kaffee und Kakao seit 2010 bei der Accademia notariell hinterlegt.

(hebu/kna)